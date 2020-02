Martini Sparks stunt één helft tegen koploper

sport

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zich zaterdag in het thuisduel tegen koploper Grasshoppers uit Katwijk goed geweerd. De wedstrijd ging, ondanks een voorsprong van 6 punten bij rust, uiteindelijk wel verloren.

Het team van coach Klaas Stoppels stond na 20 minuten spelen in Sporthal Scharlakenhof in Haren verrassend met 34-28 voor. Een stunt leek mogelijk, maar zoals zo vaak kon Sparks het goede spel niet tot het slotsignaal vasthouden. Het competitieduel eindigde alsnog in een 72-57 nederlaag.

Martini Sparks blijft op de 7e plaats in de Eredivisie, met 4 punten uit 24 wedstrijden. Utrecht Cangeroes staat 8e en laatste, ook met 4 punten. Grasshoppers blijft ruim op kop met 42 punten uit 24 duels.