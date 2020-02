Raadslid Mariska Sloot stopt per direct

nieuws

Mariska Sloot neemt afscheid van de gemeenteraad, het raadslid van de Stadspartij Groningen, geeft per direct haar zetel op.

”Na tien jaar als een leeuw te hebben gevochten voor het mij zo dierbare Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren mis ik motivatie om mij voor deze raad in te zetten. Ik kom daarom tot de conclusie dat het tijd wordt om een andere weg in te slaan.” zegt Sloot. Ze wordt opgevolgd door René Stayen. Mariska Sloot was één van de oprichters van Gezond Verstand Haren en zat sinds 2010 in de gemeenteraad van Haren. In 2014 werd zij wethouder. “Zoals iedereen weet was de gedwongen herindeling van de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer zeer tegen de zin van Gezond Verstand Haren en de meerderheid van de bevolking van Haren. Ik had gehoopt dat een rol als volksvertegenwoordiger in de nieuwe gemeente mij de mogelijkheid kon bieden om Haren te helpen beschermen tegen rigoureuze maatregelen die voortvloeien uit deze herindeling. Helaas is gebleken dat ik daar geen meerwaarde kan bieden.”

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij: “Mariska zet zich altijd met veel energie ergens voor in. De mensen in Haren zullen dat bevestigen. Maar ik snap dat het er nu even niet in zit.”

René Stayen is als voormalig fractievoorzitter van Algemeen Belang Ten Boer een ervaren kracht als het gaat om de lokale politiek. “ Vooral het behoud van de voorzieningen en de identiteit van de buitendorpen moet geborgd worden. Verder wil ik mij bezighouden met de aardbevingsproblematiek.”