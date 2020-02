Maaltijdbezorger gewond bij verkeersongeluk Vondellaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Vondellaan is een scooterrijder gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 19.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Het lijkt er op dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn geweest. Naar alle waarschijnlijk is de scooterrijder tegen de stoeprand aan gekomen en daardoor ten val gekomen.” Hulpdiensten, waaronder de politie en een ambulance, waren snel ter plaatse.

“Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over het slachtoffer”, zegt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Na stabilisatie is de bezorger met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een collega-bezorger is de scooter komen ophalen.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.