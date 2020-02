Lycurgus wint nationale volleybalbeker

sport

SAMEN. Lycurgus heeft voor de tweede keer in zijn bestaan de nationale volleybalbeker gewonnen. De Groningers waren zondagmiddag in sporthal De Maaspoort in Den Bosch met 1-3 te sterk voor Draisma Dynamo uit Apeldoorn, dat de beker vorig jaar won ten koste van Lycurgus.

Het was een boeiend duel, waarbij beide ploegen weinig voor elkaar onderdeden. In de eerste set stond lange tijd een paar punten voor, maar uiteindelijk ging de set toch naar Dynamo, met 25-22. In de tweede set wisten de Groninger een voorsprong van een paar punten wél vast te houden en verder te vergroten. Het tweede setpunt werd gepakt: 18-25. In de derde set waren de rollen omgedraaid: Lycurgus keek lange tijd tegen een achterstand aan, die even 5 punten was. Toen kwam de inhaalrace, en bij 22-22 stond het gelijk. Lycurgus pakte door en kwam op 2 setpunten, maar die werden weggewerkt. Vervolgens kwam Dynamo twee keer op setpunt, maar ook die werden weggewerkt. Lycurgs pakte daarna het derde setpunt: 26-28.

De vierde set was razendspannend. Dynamo kwam op een voorsprong van 4 punten (voor het laatst bij 19-15), waarna de Groningers 5 punten achter elkaar scoorden. Lycurgus wist 4 matchpunten niet te verzilveren, en daarna lukte het Dynamo niet om een setpunt binnen te halen. Daarop pakte Lycurgus het vijfde matchpunt: 28-30.

Met de bekerwinst nam Lycurgus ook revanche op de slechte thuiswedstrijd in de reguliere competitie van vorige maand in MartiniPlaza, die met 0-3 naar de Apeldoorners ging.