Lycurgus prima van start in kampioensgroep

sport

SAMEN. Lycurgus is goed van start gegaan in de kampioensgroep. De Groninger volleyballers wonnen zaterdagavond in het Zuid-Hollandse Zevenhuizen met 0-3 van RECO ZVH.

Lycurgus hadden geen enkele moeite met ZVH. De setstanden zeggen genoeg: 14-25, 18-25 en 17-25.

Lycurgus is gestart in de kampioensgroep met 4 bonuspunten, dus de Groningers hebben na 1 wedstrijd 7 punten en staat op de tweede plaats. Draisma Dyanamo uit Apeldoorn, dat begon met 5 bonuspunten en won van Taurus uit Houten, is koploper met 8 punten uit 1 wedstrijd.