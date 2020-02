“Loting in hoger onderwijs is politiek gekleurde luchtballon”

nieuws

Foto: Sicco haring

De terugkeer van de loting in het hoger onderwijs is een politiek gekleurde proefballon. Dat vindt de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs gaf onlangs aan dat zij van plan is om loting terug te laten keren als middel om de inschrijving van studenten in het hoger onderwijs gericht te beperken. De Hanzehogeschool en GSb reageerden daar positief over, zo meldt de HSV.

De Hanze heeft zes opleidingen met een numerus fixus. De inschrijvingen worden gevuld door zogenoemde decentrale selectie, en dat zou gunstig zijn voor studenten uit een welvarend sociaal milieu. Volgens de HSV ligt de oplossing niet bij de afschaffing hiervan, maar bij een eerlijker vormgeving van de selectiecriteria, die hogescholen en universiteiten zelf bepalen.