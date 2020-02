Loden waterleiding op Haydnschool gevonden; op 9 basisscholen geen kraanwater

nieuws

Uit voorzorg kan er vanaf maandag geen kraanwater gedronken worden op negen basisscholen in de stad. Aanleiding is een preventief onderzoek waarbij er op één van de scholen een loden leidingdeel is aangetroffen.

Aanleiding voor het preventieve onderzoek is een landelijke oproep om schoolgebouwen te controleren op loden waterleidingen. “Veiligheid in onze gebouwen vinden we essentieel voor elke leerling en medewerker”, vertelt Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen. “We willen geen enkele loden leiding op al onze scholen. We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor ouders ook speelt en dat de berichtgeving voor ongerustheid kan zorgen. Lood in alle concentraties brengt een gezondheidsrisico met zich mee.”

Vanaf 1960 worden er in Nederland geen loden leidingen meer toegepast. Negen van de basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen zijn ouder en daarom is op deze locaties in de krokusvakantie een visuele inspectie gedaan. Op de Joseph Haydnschool, locatie Haydnlaan, werd daarbij een loden leidingdeel aangetroffen. Bij de andere acht vestigingen waren geen loden leidingen zichtbaar.

Om er zeker van te zijn dat er echt geen loden leidingen aanwezig zijn is ook een wateronderzoek gedaan. De uitslagen van dit onderzoek worden aan het eind van deze week verwacht. Tot die tijd wordt er op alle negen scholen gebruik gemaakt van water uit flessen. Voor de Joseph Haydnschool is direct opdracht gegeven om de betreffende leiding te vervangen.