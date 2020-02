Liveblog: Storm Ciara trekt over Groningen

nieuws

Foto: Arnold Paul - Selbst erstelltes Foto, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447913

In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte van de storm Ciara die over Groningen gaat trekken. Vanaf vanavond 20.00 uur geldt er ‘code oranje’.

Dit is wat we op dit moment weten:

In de ochtend gaat de wind aanhalen waarbij er zware windstoten mogelijk zijn van 75 tot honderd kilometer per uur. De verwachting is dat dit front vanaf 12.00 uur Groningen gaat bereiken. Vanaf het middaguur geldt er ‘code geel’. In de tweede helft van de middag haalt de wind verder aan waarbij er zeer zware windstoten van honderd tot honderdtwintig kilometer per uur voor kunnen komen. Vanaf 20.00 uur geldt er voor Groningen ‘code oranje’. Deze waarschuwing geldt tot 23.00 uur.

#Codeoranje in de loop van zondag in het hele land voor zeer zware #windstoten 100-120 km/u, vanaf 16 uur in het noordwesten, vanaf 19 uur ook landinwaarts tijdens stevige buien. https://t.co/mVXrIU9BIw #knmiwaarschuwing #StormCiara pic.twitter.com/RJQQVto7tS — KNMI (@KNMI) February 8, 2020

Wat betekent ‘code oranje’?

Met ‘code oranje’ waarschuwt het KNMI voor zware windstoten die schade kunnen veroorzaken. Zo is er risico op omvallende bomen of losse takken die naar beneden kunnen komen. Het KNMI adviseert om maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

Diverse maatregelen

Vanwege de storm zijn er al verschillende maatregelen genomen. Zo moeten reizigers richting Schiermonnikoog rekening houden met uitval van boten. Rederij Doeksen die op Vlieland en Terschelling vaart laat alleen in de ochtend boten varen. De rest van de dag blijven de veerboten aan de kade. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers met caravan, aanhanger of vouwwagen niet de weg op te gaan.

Treinen rijden vooralsnog via de dienstregeling, voetbalwedstrijden afgelast

ProRail en NS hebben vooralsnog besloten om de dienstregeling niet aan te passen. Een woordvoerder laat weten de situatie wel nauwlettend in de gaten te houden. De KNVB heeft aangegeven dat alle voetbalwedstrijden in de eredivisie en in de amateurcompetities worden afgelast. De bond vindt het onverantwoord om sporters en toeschouwers naar stadions te laten komen.