Lieve briefjes op het hoofdstation

nieuws

Foto: Tom Eggens, week van de lieve briefjes

Reizigers op het hoofdstation werden maandagmiddag ondanks het slechte weer warm onthaald. Het is namelijk de week van de lieve briefjes.

Ingrid Koetzier stond met haar vrolijke team de briefjes uit te delen. Op de briefjes kunnen de ontvangers een lieve boodschap of een compliment schrijven. Vervolgens kunnen ze hem weer aan iemand anders geven. Dit kan een familielid, een goede vriend of zelfs een onbekende zijn.

het initiatief is voortgekomen uit een training van de organisatie buitengewoonzijn.nu. Daar krijgen mensen de kans om zelf een evenement te bedenken en uit te voeren. De week van de lieve briefjes is bedacht omdat Koetzier vindt dat we elkaar best wat meer kunnen stimuleren om eens wat aardigs te zeggen.

de reacties op de briefjes waren veelal positief. In totaal heeft de gemeente twintig duizend briefjes laten drukken, en ze zijn onderhand alweer bijna op. Het beste briefje die Koetzier heeft gezien was gericht naar haarzelf: “Wat leuk dat jullie dit doen, dat geeft me zoveel hoop.”