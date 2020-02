‘Lefier pleegt diefstal met verkoop Pepergasthuis”

De verkoop van het Pepergasthuis aan Jan Berry Drenth is diefstal. Dat zegt voormalig directeur Louwris Kroon van woningcoöperatie Volkshuisvesting de voorganger van Lefier.

Kroon had de leiding over de restauratie van het Pepergasthuis en bedacht de zakelijk constructie om de restauratie te financieren. Het Pepergasthuis is cultureel erfgoed van de gemeente Groningen en er is veel discussie over de verkoop aan belegger Jan Berry Drenth voor 4 miljoen. Het is tegen de afspraken in om het Pepergasthuis te verkopen, zegt Kroon. Na een bepaalde periode moest het gasthuis volgens afspraak weer worden teruggegeven aan het voogdijbestuur.

Lefier zegt dat het Pepergasthuis te duur is voor een lonende exploitatie. Dat betwijfelt Kroon: ‘Wij hadden de exploitatie uitgerekend met een hogere hypotheekrente een lagere huur. De huur werd hoger en de hypotheekrente werd lager ze hebben er aan verdiend dat is zeker.’ Samen met Prof Rob Rutgers en notaris Hugo Brouwer heeft Kroon de Stichting Pepergasthuis opgericht, zij gaan zich inspannen om het Pepergasthuis, haar kunstcollectie en sociale statuur voor de stad te behouden.