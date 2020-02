‘Landelijke trends bereiken de Hanze wel vaker met enige vertraging’

nieuws

foto: Frank de Kleine / Flickr.com

Het aantal Pabo- en Verpleegkundestudenten in Nederland is flink gestegen, maar op de Hanze is van een groei geen sprake.



HanzeMag bericht:

René van Gelderen van Bedrijfsinformatie Management heeft maar een paar minuten nodig gehad om de Hanzecijfers boven tafel te halen.

‘De Pabo had in 2019 een instroom van 299 studenten, dat is drie studenten minder dan in 2018. En Verpleegkunde… in 2019 een instroom van 483 en een jaar eerder 530. Ook een daling, dus.’

Opmerkelijk, want het is dinsdag hot and breaking news: het aantal Pabo- en Verpleegkundestudenten is dit jaar flink gestegen.

‘Mooi om te zien dat steeds meer studenten kiezen voor een carrière in het onderwijs (9,5 procent toename bij de pabo’s) en de zorg (8 procent bij verpleegkunde)’, twittert Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

De aanmeldingen van nu: ja, dat lijkt inderdaad op een toegenomen interesse. Maar dus niet op de Hanzehogeschool.

‘We zien wel vaker dat de landelijke trends de Hanze met enige vertraging bereiken’, zegt Van Gelderen.