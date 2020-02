Laden en lossen in binnenstad vanaf 2022 alleen nog van 5 tot 12 uur

nieuws

fotograaf VirtualErn

Het gemeentebestuur wil met ingang van 1 januari 2022 het venstertijdengebied voor laden en lossen binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven uitbreiden.

In die gebieden mag daar dan na 12.00 uur geen vracht- en bestelverkeer meer rijden. In diezelfde gebieden mogen vanaf 2025 alleen nog vracht- en bestelwagens komen die op elektriciteit of waterstof rijden. Op die manier komt er schoner en minder verkeer in de binnenstad en dat betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Om de naleving van de regels te controleren wil het gemeentebestuur vanaf 2022 camera’s inzetten die automatisch kentekens registreren. De camera’s kunnen bijvoorbeeld bij de bruggen over de Diepenring komen. Die camera’s registreren geen personen. Er komt een informatiecampagne voor bewoners, ondernemers en vervoerders, en ook een overgangsregeling voor bepaalde auto’s.