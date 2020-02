Kwart Groningers verwacht moeite met betalen energierekening

nieuws

Een kwart van de Groningers verwacht in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energierekening. Dat meldt het Sociaal Planbureau Groningen vrijdagmiddag, op basis van een peiling onder 4.000 inwoners.

“Mensen met een lager inkomen hebben nu vaak al geen energiezuinige woning en daardoor een hoge energierekening. Zij hebben de middelen ook niet om in de duurzaamheid van hun woning te investeren, waardoor hun energierekening ook in de toekomst hoog zal blijven. Hierdoor groeit het verschil tussen arm en rijk – een onwenselijke ontwikkeling,” zo stelt onderzoeker Femke de Haan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Groningers op dit moment nog weinig meedoen met lokale energieplannen en projecten. Dit terwijl het de bedoeling is dat inwoners steeds meer invloed krijgen op lokale duurzame energieprojecten en daar financieel van meeprofiteren. Het SCP Groningen verwacht wel dat de deelname in de komende jaren sterk zal stijgen, maar dat er toch speciale aandacht nodig voor inwoners die niet willen of kunnen participeren.