Kunst maken in het Groninger Museum

Deze voorjaarsvakantie organiseert het Groninger Museum verschillende activiteiten voor kinderen. Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen.

De kinderen kunnen zelf aan de slag als kunstenaar in het open atelier. Hier kunnen zij samen met hun ouders en begeleiding vanuit Groninger Museum aan de slag. De jonge kunstenaars maken kunstwerken gebaseerd op stukken in het museum, zoals de stoel van Medini. Door zelf kunst te maken beleven de kinderen het museum op een andere manier. Het atelier is in de vakantie dagelijks geopend van 12:00 tot 16:45.

Naast het maken van kunst is er een speurtocht uitgezet door het museum en is er een ondekkingsruimte waar kinderen meer kunnen ontdekken over de kunst in het Museum.