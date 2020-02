Krakers pand Heijkens in Akerkstraat krijgen ieder 300 euro boete

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft tien krakers die vorig jaar september het voormalige pand van drukkerij Heijkens in de Akerkstraat bezetten veroordeeld tot een geldboete van 300 euro per persoon.

De tien mensen uit Groningen krijgen boetes van 300 euro wegens kraken. De officier van justitie had ook om deze straf gevraagd. De eigenaar van het pand krijgt geen schadevergoeding. Deze had 4800 euro geëist.

Het pand van drukkerij Heijkens stond volgens de krakers al twaalf jaar leeg en was volgens hen opzettelijk verwaarloosd. De officier van justitie had sympathie voor de beweegredenen van de krakers. Kraken is echter sinds 2010 verboden en de rechtbank legde daarom toch een geldboete op.