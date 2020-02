Kosten voor zuidelijke ring stijgen opnieuw

nieuws

Foto Groningen Bereikbaar

Uit de voortgangsrapportage voor het laatste trimester van 2019 blijkt dat de samenwerkende partners voor de vernieuwing van de zuidelijke ringweg nog steeds rekenen op een vertraging van drie jaar. Ook is het geplande uitvoeringsbudget nu 3,7 miljoen euro hoger dan geraamd in de vorige periode.

Volgens de samenwerkende partners passen de kosten nog steeds binnen het beschikbare budget voor de bouw, maar de meerkosten voor planning en vertraging die het project opliep, moeten nog wel verdeeld worden over de partijen.

De gemeenteraad van Groningen verwacht in de komende periode duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomst van de Taskforce Financiën. Deze is door de commissie Hertogh aangesteld om de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid voor de lange termijn veilig te stellen.