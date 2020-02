KNVB: Voetbal gaat ondanks coronabesmetting in Tilburg gewoon door

nieuws

Alle voetbalwedstrijden, zowel bij de profs en de amateurs, gaan vooralsnog door. Dat ondanks het eerste geval van het coronavirus in Nederland. Dat laat de KNVB weten.

Donderdag werd de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. Dat was in Tilburg. FC Groningen speelt vrijdagavond in Tilburg tegen Willem II. In Italië zijn wel wedstrijden afgelast vanwege de uitbraak van het virus.

De KNVB staat in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). “We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken”, aldus de KNVB.