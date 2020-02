sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Quick'20.

De KNVB overweegt het amateurvoetbal zondag er uit te gooien. Dit vanwege het slechte weer dat verwacht wordt.

Men name in het westen van het land wordt storm verwacht. In Groningen wordt het sowieso stormachtig met zware windstoten.

Zaterdag uiterlijk om 20.00 uur neemt de KNVB een beslissing over een eventuele afgelasting.