KNMI geeft ‘code oranje’ vanwege zondagstorm

nieuws

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany | Windsack Flugplatz Hodenhagen | wikipedia.nl

Het KNMI heeft zaterdagmiddag ‘code oranje’ afgekondigd vanwege de naderende zondagstorm. De waarschuwing geldt vanaf zondagmiddag 16.00 uur.

De weerwaarschuwing heeft te maken met storm Ciara die zondag over het land gaat trekken. In de ochtend trekt de wind aan waarbij er in het kustgebied zware windstoten voor kunnen komen van 75 tot honderd kilometer per uur. In de tweede helft van de middag trekt de storm verder aan waarbij er, bij de passage van een actief buiengebied, windstoten voor kunnen komen van honderd tot honderdtwintig kilometer per uur. Voor dit actieve buiengebied geldt ‘code oranje’. Voor eerder op de zondag geldt er een ‘code geel’.

Later meer.