“Kloof tussen rokers en niet rokers dichten in belang van kinderen”

foto Andor Heij

De groeiende kloof tussen rokers en niet rokers moet gedicht worden. Daarom start het netwerk Rookvrij Groningen de campagne “Aarzel Niet”.

Volgens de initiatiefnemers voelen rokers zich steeds meer paria’s en vinden de anti-rook campagne een vorm van betutteling. Niet rokers hebben steeds meer last van het rookgedrag, met name in de buurt van kinderen. Beide groepen vinden het moeilijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De dialoog is volgens Rookvrij Groningen belangrijk om te voorkomen dat kinderen ook gaan roken.

Verslavingsarts Robert van de Graaf: “Ik ondersteun deze campagne volledig. Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar het gesprek aan te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dit lukt alleen als we hierin samenwerken en dat kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar, vanuit dialoog.”