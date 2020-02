Kledingbeurzen in Oosterhaar populair: “we gaan weer los”

nieuws

Kledingbeurs 2e Kansjes in De Mellenshorst

Vrijdag en zaterdag staan in MFC De Mellenshorst in de Harener wijk Oosterhaar weer een dames- en kinderkledingbeurs op het programma. De beurzen trekken altijd veel publiek, en dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders.

Maartje Blankert van de organisatie heeft er zin in. Ze blikte zaterdag vooruit in het OOG-radioprogramma Haren Doet.

“Vorige keer hebben we de eerste kinderkledingbeurs gehad en het was ontzettend druk. Daar waren we helemaal verbaasd worden. We verwachten eigenlijk, hopelijk weer veel bezoekers, maar er is veel vraag naar dus we verwachten dat dat wel goed zit. Het zijn natuurlijk mensen die hun eigen kledingkast hebben uitgeplozen en dat verkopen dus er zit van alles tussen, zowel merk-, als niet-merkkleding.”

De organisatie is begonnen met het organiseren van de beurzen met twee redenen. “Om toch duurzaamheid hoog in het vaandel te zetten en iedereen de kans te geven om ook voor een wat kleiner budget toch mooie en goede kleding te kopen”, aldus Blankert.

Volgende week zijn alle tafels in De Mellenshorst weer bezet. “We zitten weer helemaal vol als het goed is, op de kinderkledingbeurs hebben we nog wel één of twee tafeltjes, maar we zitten zo goed als vol met ruim zestig plekken ongeveer. De dameskledingbeurs was heel snel vol, die heeft heel veel animo altijd, want voor dames is het niet zo veel in het noorden. Het principe is hetzelfde als bij de kinderkledingbeurs, dus je kunt je eigen kleding ook weer verkopen. Ook daar is het altijd heel druk.”

Luister hier het interview uit Haren Doet terug:

De dameskledingbeurs vindt plaats op vrijdagavond 6 maart van 19:30 tot 22:00 uur en de kinderkledingbeurs op zaterdag 7 maart van 10:00 tot 12:30 uur. Aan alle zaken is gedacht; “er is een groot podium in het buurthuis en die kan ook dicht met doeken, dus daar hebben we een spiegel en een hele grote ruimte om te passen. Dat gaat eigenlijk heel gemoedelijk, vreemde mensen helpen elkaar ook, dat is heel erg leuk om te zien.”