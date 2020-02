Kinderen Joseph Haydnschool rennen sponsorloop voor school in Tanzania

De kinderen van de Joseph Haydnschool renden dinsdag door het Groenesteinpark om geld in te zamelen voor een basisschool in de plaats Mbaash in Tanzania. De Haydnschool organiseerde de sponsorloop samen met Stichting Tanzania Support.

Het geld van de Sponsorloop wordt gebruikt voor de verwezenlijking van een biogas-keuken. De Mbaash Primary School telt 550 kinderen en die moeten vaak meer dan twee uur lopen om de school te bereiken. In 2015 zorgde Stichting Tanzania Support al voor twee slaapzalen, waardoor de kinderen nu op school kunnen overnachten. Nu ontbreekt alleen nog een goede keuken om de kinderen van voldoende eten te voorzien.

De biosgas-keuken kost 17000 euro. ”Een behoorlijk bedrag,”zegt Babs Steeneken van Stichting Tanzania Support. ”Ik ben benieuwd, maar ik laat me graag verrassen.” De Stichting hoopt nog dit jaar de keuken te kunnen realiseren.