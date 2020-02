Kees Vlietstra: “Nic binnen 8 jaar terug in de Korfbal League moet kunnen.”

sport

Jong Belegen is een podcast, waarin journalisten Wesley Ferwerda (25) en Dick Heuvelman (73) een persoonlijk en kritisch gesprek aangaan met bekende en minder bekende mensen uit de Groninger sportwereld. In deze aflevering is korfbalcoach Kees Vlietstra te gast.

Kees Vlietstra geeft in de podcast onder meer antwoord op de vraag wat Nic./Alfa-college nodig heeft om terug te keren op het hoogste niveau en zegt dat het binnen 8 jaar moet kunnen. Vlietstra geeft daarnaast een inkijkje in zijn persoonlijk leven en twijfelt over de stelling: ‘ik was liever topbasketballer geworden dan topkorfballer.’

De volgende aflevering van Jong Belegen wordt op 21 februari gepubliceerd.