Kans op bereiken play-offs voor vrouwen Drs. Vijfje nihil geworden

sport

Warming up van Drs. Vijfje

De kans dat het vrouwenteam van zaalvoetbalclub Drs. Vijfje de play-offs om de landstitel in de Eredivisie nog bereikt is na het verlies van vrijdagavond nihil geworden.

De Stadjers verloren thuis met 6-12 van Exstudiantes Zwolle en blijven daardoor steken op plek 6 met 18 punten uit 15 wedstrijden. Alleen de plekken 1 t/m 4 geven recht op een plek in de play-offs. Voorafgaand op het duel had Vijfje nog kans om op plek 2, 3 of 4 te eindigen. De Groningers kunnen zich in een uiterst geval plaatsen voor de play-offs, maar dan moeten de nummer 4 Feyenoord Futsal en de nummer 5 ZVV Den Haag de resterende wedstrijden allemaal verliezen en Vijfe alles winnen. Dat zijn er voor Vijfje en Feyenoord Futsal nog 3 en voor Den Haag nog 4.

Bij Drs. Vijfje is de teleurstelling groot, omdat de ploeg vorig seizoen nog de finale van de play-offs om het landskampioenschap bereikte. In die finale bleek Feyenoord Futsal in een best-of-3 serie te sterk voor de Groningers.