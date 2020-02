Kabelkrant OOG TV defect

nieuws

foto OOGTV. Televisie

De kabelkrant, ofwel tekst TV, van OOG werkt niet. Daarom is er een doorlopende herhaling van de TV uitzending van de dag er voor te zien.

Het is geen software storing, maar er is een onderdeel kapot, dat de uitzending mogelijk maakt. Dat onderdeel zou al voor het weekeinde geleverd zijn, maar dat is niet gebeurd. Naar verwachting is dat pas dinsdag het geval.

Op de redactie van OOG zijn al diverse klachten binnengekomen van kabelkrantkijkers.