Jongeren bedenken oplossingen voor klimaatprobleem: “Wij zijn creatiever.”

Hoe kunnen we het klimaatprobleem oplossen? Die vraag werd gesteld aan middelbare scholen in Groningen en Drenthe. In een groot project hebben de leerlingen geprobeerd om met zo veel mogelijk uiteenlopende oplossingen te komen, die de provincies en de waterschappen in kunnen zetten om het klimaat te helpen.

Donderdag was de feestelijke afsluiting op de Zernike Campus. Daar werden prijzen uitgereikt voor de beste oplossingen en konden de leerlingen workshops volgen. Ze zijn enthousiast over het project. “Het was wel een groot project, maar ik heb er veel van geleerd,” vertelt Sanne. Zij onderzocht met haar groepje een Rain(a)Way tegel. “Die zorgt ervoor dat het riool het minder druk heeft. Het water wordt dan vastgehouden zodat het langzaam weg kan lopen.”

De jongeren vinden het goed dat juist zij ingezet worden om deze oplossingen te bedenken. “Jongeren zijn creatiever,” legt Bas uit. “Oudere mensen houden zich denk ik toch wat meer vast aan een bepaald inzicht.” “De jongere generatie heeft er later ook meer profijt van,” vertelt Rianne. “Het is wel goed dat zij ook creatieve ideeën verzinnen en dat daar dan ook naar geluisterd wordt.”

De leerlingen volgen allemaal Technasium op de middelbare school. Erwin van Dijk van de Stichting Technasium en organisator van het project, kijkt tevreden terug. “Leerlingen kunnen out of the box denken. Ze denken zonder beperkingen die wij soms als bestuurders wel hebben.” Hij hoopt dat er ook echt iets met de oplossingen gedaan wordt. “Er is een grote kans dat het door de provincies en waterschappen opgepikt wordt. We hebben met alle groepjes een ideeënboek gemaakt die is overhandigd aan bestuurders en experts van de waterschappen.”