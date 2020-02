Jonge Socialisten plaatsen tenten op Grote Markt uit protest tegen ‘wooncrisis’

nieuws

Vandaag starten de Jonge Socialisten in Groningen met de landelijke campagne genaamd “Uitgewoond”. Dat doen ze door tenten op de Grote Markt op te zetten. Met deze aftrap lanceren ze ook een petitie tegen de huidige wooncrisis.

“Wachtlijsten die wel kunnen oplopen tot 10 jaar, onbetaalbare huurprijzen en malafide huisjesmelkers die over de rug van jongeren veel geld verdienen. Het zijn zaken die de afgelopen jaren steeds vanzelfsprekender zijn geworden,” zegt Lise Deijs, voorzitter van de Jonge Socialisten Groningen, die samen met andere jongeren de actie in Groningen organiseert. “We zitten in een wooncrisis en de overheid doet er niets aan. Dit zou niemand meer moeten pikken.”

Volgens Deijs is deze actie nog maar het begin: “We zullen door het land de komende weken acties organiseren om aandacht te vragen voor deze crisis. Er moet een oplossing komen, hierover zullen wij zelf dan ook gaan nadenken en wij nodigen natuurlijk iedereen uit om met ons mee te denken.”

De petitie kan getekend worden op de website van de actie.