“Ik heb wel gezonde spanning, maar misschien dat ik vanavond nog zenuwachtig word.”

nieuws

In het Prins Claus Conservatorium vinden dit weekend de regionale voorrondes van het Prinses Christina Klassiek Concours plaats. Dat is een wedstrijd om jonge muzikanten aan te sporen om zich meer met klassieke muziek bezig te houden.

De negentienjarige Gerbrich uit Groningen mag vanavond het podium op om zich proberen te plaatsen voor de finales. “Ik heb er heel veel zin in, omdat ik het heel fijn vind om voor jury en publiek te spelen en dan feedback te krijgen. Voor mij is het ook leuk om iets te hebben om naar toe te werken, om een stuk te hebben om tot in de puntjes voor te bereiden. Ik ben nu 19, het laatste jaar dat ik mee mag doen, dus ik dacht: laat ik het gewoon doen.”

Gerbrich speelt de eufonium, een blaasinstrument dat lijkt op een tuba. “Het is een heel veelzijdig instrument, je kunt hele mooie en technische dingen spelen. Ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen.”

Vorig jaar deed Gerbrich ook mee met het concours. Dit jaar kijkt ze wel anders naar het weekend. “Meer met de instelling van: ik ga gewoon mooi spelen en ik doe dit voor mezelf en niet voor de jury. Het kan een mooi optreden zijn, en dat is ook genoeg.”

De optredens zijn dit weekend te bezoeken in het Prins Claus Conservatorium.