IJzebrand Rijzebol volgt Patrick Brouns op als gedeputeerde

Foto: CDA Groningen

Het CDA Groningen zal IJzebrand Rijzebol voordragen aan de Provinciale Staten als nieuwe gedeputeerde. Hij moet Patrick Brouns gaan opvolgen, die in december vorig jaar zijn functie neerlegde.

“Het is voor mij een enorme eer en een geweldige uitdaging om als gedeputeerde economische zaken en financiën van de provincie Groningen de belangen van de Groningers de komende jaren te dienen,” aldus Rijzebol.

“Wij kijken uit naar de samenwerking met IJzebrand. Hij heeft zich bewezen in de Groninger politiek en heeft als wethouder in Delfzijl de economische ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt. Ik wens IJzebrand alle succes en wijsheid toe in zijn nieuwe functie” aldus fractievoorzitter Robert de Wit van het CDA Groningen.

Rijzebold is inmiddels ruim zeven jaar wethouder in de gemeente Delfzijl. Daarvoor was hij onder andere wethouder in de gemeente Loppersum en meer dan tien jaar lid van de Provinciale Staten.