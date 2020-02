IJshockeybond werkt niet mee aan verzoek van GIJS

sport

Foto Klick Fotografie, Gerrie van der Boom

Als de ijshockeyers van GIJS Groningen zaterdag het uitduel in de play-offs tegen Dordrecht Lions verliezen, volgt de dag erop een beslissingsduel. En daar is GIJS niet blij mee.

GIJS won vorig weekend in Groningen het eerste duel in de kwartfinales van de play-offs om het kampioenschap in de eerste divisie. Als GIJS zaterdagavond de return in Dordrecht niet verliest, is er niets aan de hand. Mocht het duel verloren worden, dan is een beslissingswedstrijd nodig. Het bestuur van GIJS tekende hier bezwaar tegen aan. Het bestuur vond het onverantwoord om in 24 uur tijd tweemaal op en neer naar Dordrecht te rijden, en een overnachting voor ruim dertig mensen zou teveel geld kosten.

Ook een midweeks duel was geen optie, omdat diverse spelers een baan hebben. Er zat dus niets anders op dan in te stemmen met een eventuele beslissingswedstrijd op zondag.