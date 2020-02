HSV zamelt handtekeningen in voor studieplekken op Grote Markt

nieuws

Foto: Screenshot van Petitie

De Hanze Studentenbelangen Vereniging wil viermaal per jaar tijdelijke studieplekken inrichten op de Grote Markt. Daarom lanceert het vrijdagochtend de petitie ‘Pop-up studieplekken op de Grote Markt.’

“Het denken in kansen is minstens zo verwant aan Groningen als de behoefte aan studieplekken. Het laten verschijnen en laten verdwijnen van studieplekken, midden op de Grote Markt, past in het karakter van een jonge, innovatieve studentenstad en voorziet, in piekperiodes, in de verhoogde vraag naar studieplekken” aldus HSV-fractielid Saskia Van Niekerk.

De komende dagen hoopt de HSV zoveel mogelijk medestanders te vinden onder Stadjers en studenten om de petitie vervolgens voor te leggen aan de Groninger gemeenteraad. De petitie kan getekend worden via deze link.