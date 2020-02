Hrustić verrast door cadeautje jonge supporter: “Jij krijgt mijn shirt”

sport

Ajdin Hrustić keek een beetje vreemd op na afloop van de vrijdagtraining. Hij werd opgewacht door de 17-jarige Owen Kamphuis, een jonge supporter die een klein cadeautje voor de Bosnisch-Australische voetballer had meegenomen.

“Hij werkt al heel lang hard voor FC Groningen en ik vond het heel raar dat hij tegen Ajax door een aantal mensen werd uitgefloten. Terwijl hij toen ook keihard werkte. Ik vond het leuk om hem op deze dag een cadeautje te geven en te laten zien dat ik hem erg waardeer”, vertelt Owen.

Hrustić kreeg een paar grappige sokken en twee echte Zuidhorner biertjes. “Met de hand op zijn hart bedankte hij me en nam me direct mee naar de kleedkamer om te kijken of zijn shirt daar lag. Die was op het stadion, maar hij heeft gevraagd of ik volgende week terug wil komen om zijn shirt alsnog in ontvangst te nemen.”