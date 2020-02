Hooghoudt gaat direct aan de consument leveren met eigen webshop

nieuws

Distilleerderij Hooghoudt heeft deze week haar webshop gelanceerd. Daarmee gaat het haar jenevers voor het eerst direct aan consumenten leveren.

De alcoholische jenever-varianten zijn alleen binnen Nederland te koop. De non-alcoholische ‘spirit’ Hooghoudt Zero Zero 24 wordt in de nabije toekomst wereldwijd verkrijgbaar.

Volgens het familiebedrijf mag Hooghoudt niet achter blijven in de ‘digitalisering van de retailmarkt’. Met een leeftijdscheck op de website kan ook Hooghoudt nu inspelen op online verkoop.

“We staan al meer dan 130 jaar in nauw contact met de consument maar we blijven nieuwe manieren zoeken om die relatie een extra dimensie te geven,” aldus Niels Grootenboer, marketing directeur Hooghoudt.