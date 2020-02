Hoofdstation wordt goed gewaardeerd door reizigers

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation en fietsen.

Het hoofdstation in Groningen staat op de 29e plek van de meest gewaardeerde stations in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NS en ProRail.

Het hoofdstation krijgt van 88 procent van de bezoekers een zeven of meer. Landelijk krijgt 77 procent van de stations dat cijfer. Groningen Europapark scoort met 79 procent iets hoger dan het gemiddelde. Beide stations scoorden iets lager dan vorig jaar. Haren (72%) en Groningen Noord ( 64%) worden minder gewaardeerd, maar worden wel beter beoordeeld dan in voorgaande jaren.

In de provincie Groningen scoren Kropswolde (92%), Sauwerd (90%) en Baflo (89%) het hoogst. Landelijk is Klimmen-Ransdaal in Limburg (97%) de beste en het Brabantse Lage Zwaluwen (27%) de slechtste van de ongeveer vierhonderd stations in Nederland. 150 duizend mensen deden mee aan het onderzoek.

De topografische kennis van de samenstellers kan overigens wel wat bijgespijkerd worden, want het Friese station Buitenpost wordt in Groningen gesitueerd.