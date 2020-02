Historische kampioenswedstrijd Be Quick tegen VOC in herhaling

sport

Foto Andor Heij. Kampioenselftal Be Quick aan de Wall of Fame op de Esserberg.

Het is dit seizoen honderd jaar geleden dat Be Quick 1887, als enige voetbalclub in het noorden ooit, kampioen van Nederland werd. In de kampioenswedstrijd werd VOC geklopt. Dit weekeinde staan beide kemphanen opnieuw tegen elkaar.

Door Andor Heij

Het is het seizoen 1919-1920. Be Quick is met overmacht noordelijk kampioen geworden. Be Quick wint bijna alle wedstrijden in die competitie. Het jaar ervoor werd zelf alles gewonnen. Alleen Achilles 1894 uit Assen wist Be Quick een puntje af te snoepen. Be Quick kon zich zelfs permitteren om met een veredeld B team, dat uit tien man bestond, naar Meppel af te reizen en daar met 2-1 van Alcides te winnen. Velocitas en Forward waren de twee andere clubs uit Groningen en die eindigden respectievelijk boven en onder in de middenmoot.

Kampioen

Be Quick speelde in de kampioenscompetitie tegen de winnaars uit de districten west, oost en zuid: VOC uit Rotterdam, Go Ahead uit Deventer en MVV uit Maastricht. VOC was thuis oppermachtig en won onder meer met 7-1 van Be Quick. Maar uit was het minder met een nederlaag tegen Go Ahead en een gelijkspel tegen MVV. Be Quick versloeg zowel thuis als uit Go Ahead en MVV en een punt in de laatste wedstrijd tegen VOC was voldoende. De Groningers deden meer dan dat en wonnen begin juni 1920 op het complex aan de Verlengde Hereweg voor 10 duizend toeschouwers met 4-0 van VOC.

Engelsen

Het succes van Be Quick was mede te danken aan Engelsen die in de eerste wereldoorlog naar Nederland waren gevlucht en in Groningen werden gedetineerd. Het noordelijk voetbal bleef achter bij de rest van het land, maar de Engelsen brachten de noordelijke voetballers meer tactiek bij. Een van hen, Harry Waites, was de trainer van het kampioenselftal van Be Quick.

Nieuw stadion

Het kampioenschap had gevolgen. Tien spelers van het succesteam haalden het Nederlands elftal. De publieke belangstelling werd zo groot dat er een stadion kwam. Omdat in Groningen geen terrein voorhanden was, werd stadion Esserberg, met een capaciteit voor 18 duizend mensen, gebouwd in Haren. De architect was eerste elftalspeler Evert van Linge. Het stadion werd in 1921 in gebruik genomen.

Toonaangevend

Be Quick was tot eind jaren ’20 toonaangevend in het noordelijke voetbal. Daarna nam Velocitas de scepter over met als grootste succes de winst van de KNVB beker in 1934. Eind jaren 30 en in 1941 werd Be Quick opnieuw vier keer noordelijk kampioen. Daarna werd Heerenveen de sterkste club. Maar geen enkele noordelijke vereniging wist de kampioenscompetitie nog te winnen.

Profvoetbal

Be Quick ging halverwege de jaren ’50 ook het profavontuur aan. Maar de bestuurders hadden lang geaarzeld over de stap. GVAV was slagvaardiger en het latere FC Groningen werd vanaf dat moment de club van de stad Groningen. Velocitas en Oosterparkers speelden ook een paar jaar anoniem tussen de profs. Be Quick hield het langer vol en werd in 1960 nog kampioen van de tweede divisie en speelde twee jaar eerste divisie. Steeds meer clubs gingen terug naar de amateurs en door een herstructurering moest Be Quick weer naar de tweede divisie. In 1964 keerde ook Be Quick terug naar de amateurs.

Amateurs

In de jaren ’70 werd het dieptepunt bereikt toen Be Quick enkele jaren in de derde klasse speelde. Mede door de jeugdopleiding, die steeds beter werd, bereikte Be Quick in de jaren ’90 de hoofdklasse, het toenmalige hoogste amateurniveau. Vanaf begin deze eeuw werden de Groningers een stabiele hoofdklasser. Later werd de landelijke topklasse ingevoerd, waarin Be Quick ook nog een jaar acteerde. Na een nieuwe herstructurering speelde Be Quick nog twee jaar derde divisie. Momenteel acteren de Groningers weer in de hoofdklasse.

Het duel tegen VOC begint zondag om 14.00 uur in Stadion Esserberg.