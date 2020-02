Hier kun je OOG Sport van 9 februari terugluisteren

sport

OOG Sport verzorgde zondag live radioverslagen van een basketbalkraker en een handbalwedstrijd.

De hoofdmacht van Donar won met 109-65 van Den Helder Suns in de Dutch Basketball League. Het eerste vrouwenteam van handbalclub Cirkeltijgers won in de eerste klasse noord met 33-24 van Beilen.

Naast een live verslag, reageert coach Roelof Smeenge van Cirkeltijgers in het tweede uur van OOG Sport (vanaf minuut 25) op de winst. In de laatste 20 minuten van de uitzending reageren Donar aanvoerder Thomas Koenis en speler Sheyi Adetunji eveneens op de wedstrijd tegen Den Helder Suns.

In het tweede uur hoor je een interview met Thijs Faber over het voetbalduel in de Eredivisie voor heren tussen FC Groningen en Vitesse van zaterdagavond. Tot slot wordt in het laatste kwartier van het derde uur met aanvoerder Sam Gortzak van heren 1 van Samen.Lycurgus teruggeblikt op het gewonnen volleybalduel van zaterdag in de Eredivisie en vooruitgeblikt op de bekerfinale van komende zondag tegen Draisma Dynamo.