Hier kun je OOG Sport van 23 februari terugluisteren

OOG Sport verzorgde zondagmiddag live verslagen van Be Quick 1887 – VOC (3-0) in de hoofdklasse A en van Amicitia VMC – VVK (3-3) in de vierde klasse C.

Uur 1 en 2

In uur één vertelde Marieke Veenstra (voorzitter Stichting AMOR alles over het badmintontoernooi van GSBC AMOR-toernooi dat afgelopen weekend georganiseerd werd in Groningen. In uur twee gaat coach Teuny Bosma van het eerste vrouwenteam van zaalvoetbalclub Drs. Vijfje in op het mislopen van de play-offs om de landstitel.

Uur 3

Je hoort Jacob van Gelder (voorzitter GIJS Groningen) over wedstrijd 3 in de best of three serie tegen Dordrecht Lions om te bepalen wie er naar de halve finale van de play-offs om het kampioenschap in de eerste divisie zou gaan (het werd GIJS Groningen). Evert Janse praat je bij over de prestaties van schaker Jorden van Foreest uit Groningen. Wouter Holsappel en Daniël Theelen maakten een reportage na afloop van de voetbalwedstrijd van zaterdag tussen FC Groningen en VVV Venlo (0-1 verlies). Tot slot interviewde verslaggever Jochum van Meerloo coach Nanne Iedema van Amicitia VMC over het gelijke spel tegen VVK in de vierde klasse C.