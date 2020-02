Hier kun je OOG Sport van 2 februari terugluisteren

sport

OOG Sport verzorgde zondag live radioverslagen van drie voetbalwedstrijden en één rugbyduel.



In de uitzending hoor je voetbalverslagen van het Hoofdklasse A duel tussen Quick’20 – Be Quick 1887, van de derby in de 2e klasse L tussen FC Lewenborg en VV Gruno en tot slot van de kraker tussen VV Helpman en Germanicus. Vanaf het 2e uur ook verslag van de rugbywedstrijd tussen RC Groningen – USRS in de kampioenspoule van de eerste klasse.

Naast live verslagen, aandacht voor het overlijden van de legendarische basketballer Kobe Bryant. Persvoorlichter van Donar, Hink Jan Apotheker, vertelde wat zijn herinneringen over de basketballer zijn. Tot slot hoor je interviews van verslaggever Daniel Thelen na afloop van het duel tussen PEC Zwolle en FC Groningen van zaterdagavond.