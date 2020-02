nieuws

Foto: Jacob de Bruin

Boswachter Jacob de Bruin schuwt het understatement niet als hij het over de wandelroute bij Frieseveen heeft: ‘Het wandelen is nu ook een beetje avontuurlijker’.



Hij ziet het positieve ervan in: ‘Allerlei natuurgebieden houden nu water vast, dit helpt overlast voorkomen op andere locaties. Het zorgt ervoor dat het water vertraagd afvloeit in de boezem die vervolgens bij laag water loost op zee’.

Natuurmonumenten moedigt verder aan: ‘Voor de dapperen onder ons is ook in dit jaargetijde een rondje Frieseveen-Oosterland een prachtige tocht, en tevens een gezonde uitdaging!’

