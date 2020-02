“Het noorden moet samen optrekken voor snelle treinen”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente moet samenwerking zoeken met andere provincies en grote steden in het Noorden, voor goede en snelle treinverbindingen waar Den Haag niet omheen kan. Dat zegt PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis.

Hij vindt het goed dat het gemeentebestuur een nieuwe mobiliteitsvisie maakt, want als we niets doen loopt het verkeer in de stad vast. Er moeten wel duidelijke keuzes worden gemaakt en dat kan Groningen niet alleen, aldus het raadslid.

Hij wil dat Groningen actief samenwerking zoekt met Friesland, Drenthe, Overijssel en de andere drie grote steden in het noorden. Er moet een breed plan komen dat steint op deze overheden, en betrek ook VNO-NVW en SNN erbij. Die samenwerking is ook nodig om Den Haag over de streep te trekken, want Den Haag moet voor financiering zorgen. Een snelle treinverbinding is bovendien goed voor het ontlasten van de Randstad, aldus Van Niejenhuis.