“Het advies van Energieloket Groningen is onafhankelijk en gratis.”

oogochtendshow

Het Energieloket Groningen richt zich met name op mensen met een eigen huis, omdat die gemakkelijker wijzigingen aan hun woning kunnen uitvoeren. Het is bedoeld voor woningeigenaren in de gemeente en ook provincie Groningen.



Dat vertelde Petra Hof maandagmorgen in de OOG Ochtendshow. Bij het Energieloket Groningen kunnen huiseigenaren informatie en advies krijgen over concrete maatregelen als isolatie, duurzame verwarming en zonnepanelen. Ook biedt het Energieloket informatie over subsidies en financiering. En wil je aan de slag met je huis? Dan kun je er ook terecht voor een eerste overzicht van lokale, regionale en landelijke aannemers.

Het advies is onafhankelijk en het Energieloket is gratis beschikbaar voor iedereen. Meer informatie is te vinden op hun website en via telefoonnummer 050-205 0435.

Beluister het interview hieronder terug: