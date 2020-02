Hareners zijn wachten zat: “Wij vieren pas feest als de woningen er staan.”

Bewoners van de wijk Oosterhaar in Haren zijn er helemaal klaar mee. In 2018 is daar een aantal huizen gesloopt, maar tot nu toe is woningcorporatie Woonborg nog niet begonnen met het bouwen van nieuwe huizen. De bewoners zijn het wachten zat.

De bewoners wachten al die tijd in tijdelijke woningen zonder te weten wanneer ze daar weer uit moeten. Daarnaast vinden ze dat de woningcorporatie niet goed genoeg communiceert. “Je gaat hier wel met mensen om die recht hebben op een nieuwe woning die hen is toegezegd,” zegt Wilma Hamminga. “Vorig jaar kregen we nog koffie en gebak omdat ze konden starten met de bouw. Er zijn nog zo veel hobbels op de weg dat dat niet waargemaakt kan worden. Dat is gewoon heel triest, iedereen is heel boos. Keer op keer moesten wij mailen wat er aan de hand was.”

Projectmanager Christian van Wijhe van Woonborg erkent dat de communicatie niet altijd goed liep. “Ik begrijp heel goed dat de bewoners boos zijn. We waren druk aan de gang en dat ging heel goed, maar dan gaat er wat mis en gaat het vertrouwen weg.”

Volgens hem was het aardbevingsbestendig bouwen van de nieuwe huizen de oorzaak van de vertraging die het project opliep. “Misschien waren we iets te ambitieus en dachten we dat het makkelijker zou zijn dan het was. Het aardbevingsbestendig bouwen van deze woningen is ook nieuw voor Woonborg. Misschien was het ook onwetendheid.”

Woonborg wil deze zomer nog beginnen met het bouwen van de nieuwe huizen. Ze hopen dat die in een jaar af zijn. Van Wijhe denkt dat die planning dit keer realistisch is. “Maar dat zei ik de vorige keer natuurlijk ook. Nu zijn we minder afhankelijk van derden, dus dat is klaar. De vergunningen worden behandeld door de gemeente.”

Hamminga heeft daar minder vertrouwen in. “We blijven ze continue op de huid zitten. Wij vieren pas feest als de woningen er staan.”