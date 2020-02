“HanzeHogeschool gaat ALO en PABO slim en efficiënt combineren”

oogochtendshow

Foto: Hanzehogeschool Groningen

Er is een grote vraag naar leraren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen uit groep 8 te weinig en niet goed genoeg bewegen. Daarom gaat de Hanzehogeschool de opleidingen ALO en Pabo slim en efficiënt combineren.



De Pabo is een vierjarige lerarenopleiding en de ALO is een gymleraaropleiding, die ook 4 jaar duurt. De nieuwe combinatieopleiding gaat dit samenvatten in een 4,5 jarige opleiding. Dat vertelde Kris Tuinier, dean van het Instituut voor Sportstudies in de OOG Ochtendshow. De opleiding wordt gepresenteerd op de Open Dag die zaterdag plaatsvindt.

Er is een grote vraag naar leraren, daarnaast is het belangrijk dat kinderen meer bewegen. Kinderen bewegen te weinig, minder goed, motorisch minder vaardig. Nederlandse kinderen onder de 12 jaar haalt de norm Gezond Bewegen niet. Ook is gebleken uit onderzoek met kinderen uit groep 8 dat deze generatie kinderen een stuk minder motorisch vaardig is dan de vorige generatie kinderen.

Deze combiopleiding zorgt ervoor dat de afgestudeerden breed inzetbaar zijn. Er is animo voor, want er zijn tot nu toe 45 aanmeldingen, voordat de open dag gehouden is. Daarbij is 50% man en 50% vrouw, dus lijkt het ook ervoor te zorgen dat er meer mannen in het basisonderwijs zullen starten.

Groningen heeft niet de eerste hogeschool die zo’n opleiding aanbiedt. In Nijmegen is een aantal jaren geleden al gestart en binnenkort starten nog twee vergelijkbare opleidingen.

De Open Dag van de Hanzehogeschool is komende zaterdag. Bij de ALO in het Willem Alexander Sportcentrum en de Pabo in de Burgsmaborg is dan meer informatie te vinden over de combiopleiding.

Tuinier was te donderdagochtend te gast in de OOG Ochtendshow. Beluister het interview hier terug.