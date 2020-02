Groot wooncomplex met studio’s en sociale woningen langs Reitdiep

nieuws

Er komen 575 woningen tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep op de oude Gembetonplek.

In het wooncomplex komen 500 studio’s en 75 sociale wooneenheden. De bouwhoogte varieert van 20 to 35 meter. Het bestemmingsplan gaat eerst de inspraakrondes in. Daarna start de bouw.

Enkele omwonenden hebben al aangegeven dat de ze het gebouw te massaal vinden.