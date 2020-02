Groningse vrouw gearresteerd op verdenking van drugs- en wapenhandel bij grote politieactie

nieuws

foto: Andries Oord

Bij de grote politieactie die donderdagavond plaatsvond, op elf verschillende plekken in Noord-Nederland, is onder andere een 38-jarige vrouw uit Groningen gearresteerd. De vrouw en de negen andere aangehouden personen worden verdacht van onder andere de handel in wapens en drugs.

Er zijn in totaal tien verdachten aangehouden. Alle verdachten zitten in volledige beperking opgesloten. Bij een arrestatie in Drachten is door een agent op een verdachte geschoten. Deze is met een wond in zijn been, buiten levensgevaar, overgebracht naar een ziekenhuis.

Naast de arrestaties deed de politie op meerdere locaties doorzoekingen, in woningen en bedrijfspanden. Aan de doorzoeking neemt ook een gespecialiseerd team van Defensie deel. In de Stad is de politie ook vrijdagochtend nog bezig met doorzoekingen.