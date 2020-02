Groningse muzikanten: stuur je nummer over vrijheid

nieuws

Bevrijdingsfestival Groningen komt met de wedstrijd “Sound of Freedom” oftewel ‘geluid van vrijheid’. Muzikanten maken kans om dit jaar op 5 mei op te treden op het festival.

De deadline voor het inzenden van een nummer is zondag 15 maart. Naast de kwaliteit van de muziek is is het belangrijk dat het nummer gaat over vrijheid anno nu.

De jury bestaat uit Joey Ruchtie (Bevrijdingsfestival), Rolf Schreuder (Podium Noord), Peter van der Heide (Dagblad), Rein de Vries (OOG Radio) en Inge van Calkar (singer-songwriter).

Alle info hier.