Groningse judoverenigingen gaan samen verder onder leiding van oud-bondscoach

sport

Foto: JA-NN

Onder leiding van voormalig bondscoach John van der Meer gaan Judovereniging Bakker en Judosport Groningen samen verder onder de vlag van de nieuwe vereniging Judo Academy Noord Nederland.

Van der Meer besloot, i.v.m. met gezondheidsredenen van zijn vrouw, zijn baan in Arnhem op te zeggen. Hij wil zijn kwaliteiten dichterbij zijn woonplaats Leek in gaan zetten. Nadat hij lange en uitvoerige gesprekken voerde met Judovereniging Bakker en Judosport Groningen hebben deze beide verenigingen besloten verder te gaan als Judo Academy Noord Nederland, kortweg JA-NN.

In het verleden heeft Van Der Meer onder andere de noordelijke topjudoka’s Henk Grol en Kim Polling opgeleid. Dit resulteerde in 2012 in een aanstelling bij de Nederlandse Judo Bond en in 2016 werd hij bondscoach op Papendal.