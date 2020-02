‘Groningers krijgen weinig terug voor hondenbelasting’

“We betalen natuurlijk hondenbelasting, maar we krijgen er heel weinig voor terug,” zo vertelt Wil Driessen van de vereniging Hondvriendelijk Groningen. Inwoners van de gemeente Groningen betalen met 129,60 per jaar de hoogste hondenbelasting in Nederland.

“We betalen toch ook geen kattenbelasting,” zo stelt Driessen. “En voor een hond betaal je dan die 129 euro per jaar. Maar heb je nog een tweede, dan kost die 192 euro. Voor het hebben van twee honden betaal je dus meer dan 320 euro. En dat geld dat de belasting oplevert gaat ook niet direct naar honden, maar gewoon naar de algemene middelen. We krijgen er dus maar weinig voor terug.”

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten de hondenbelasting juist afgeschaft, omdat de handhaving ervan de kosten niet zou dekken. Het geld dat de belasting oplevert gaat ook niet direct naar honden, maar gewoon naar de algemene middelen.

In vier andere gemeenten in de provincie wordt nog hondenbelasting geheven, maar deze is minimaal 40 euro lager dan in de gemeente Groningen.