Groningen Giants nemen Grote Markt over tijdens Superbowl

Op het eerste oog leek het op een massale vechtpartij op de Grote Markt maandagochtend om 03.00 uur, maar het waren de American Footballers van de Groningen Giants die voor het stadhuis het veld een keer voor de stenen verruilden.

Tijdens het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar, de Super Bowl, speelden de sporters in de rust een potje op de Grote Markt. Binnen in de Groote Griet stond op ongeveer 25 schermen de wedstrijd plaats tussen de Kansas City Chiefs en de San Fransisco 49ers. De wedstrijd werd gewonnen door de Chiefs, die in het laatste kwart een achterstand van 10 punten ombogen tot een voorsprong van 20 punten.

Voor sommigen is de halftime-show het hoogtepunt van de avond. Dit jaar schitterden Shakira en Jennifer Lopez in het kwartiertje tijdens rust. Voor de Giants is het hoogtepunt toch het zelf spelen op de Grote Markt. “We doen dit nu al een paar jaren en inmiddels hebben mensen door dat ze telefoons en horloges beter af kunnen geven aan mensen die niet mee doen, want die sneuvelden in het begin nogal vaak”, vertelde Georg Kramer van de Giants.