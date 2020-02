Grijze en oude raadzalen: “In Groningen valt het mee, maar er moet wel echt iets gebeuren”

De gemiddelde leeftijd in gemeenteraden en Tweede Kamer ligt te hoog en er is te weinig oog om jongeren bij de politiek te betrekken. Met die uitspraak kwam CDJA-voorzitter Hielke Onnink. Toch lijkt het in Groningen erg mee te vallen, hoewel er wel echt iets moet gebeuren.

“Als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd in de Groningse gemeenteraad dan is die erg laag”, zegt fractievoorzitter René Bolle van het CDA. “Ik schat dat deze rond de 34 jaar ligt. Maar Onnink heeft wel een punt. Als je naar het landelijk beeld kijkt dan bestaan heel veel gemeenteraden uit oudere mannen en vrouwen.” Dat het in Groningen goed gaat komt volgens Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks omdat de Martinistad nu eenmaal een gemeente is met veel jonge inwoners. “Maar als je in Delfzijl komt dan zie je het omgekeerde. En dat is eigenlijk ontzettend jammer.”

‘De Jeugd van Vertegenwoordigd’

Onnink doet de uitspraken in de documentaire ‘De Jeugd van Vertegenwoordigd’. Een docu gemaakt door twee eindexamenleerlingen van Het Minkema College uit Woerden die onderzoek hebben gedaan naar de vertegenwoordiging van jongeren in de politiek, burgerschapsonderwijs en stemrecht leeftijdsverlaging. In hun profielwerkstuk laten ze zien dat de opkomst onder jongeren bij verkiezingen erg laag is, en dat als er gestemd wordt, deze jongeren vaak voor een hele andere lijn kiezen dan waar ouderen voor kiezen.

“Schoolvak Maatschappijleer moet anders”

“Ik denk dat de betrokkenheid van jongeren bij de politiek absoluut beter kan”, zegt fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid. “Eén van de dingen die gerealiseerd moet worden is burgerschapsonderwijs. Meer aandacht op scholen voor politiek.” Nieuwenhout is het daarmee eens. “Het vak Maatschappijleer moet anders. De theoretische lessen die het nu zijn moeten meer uitdaging en praktijk gaan bevatten. Ga debatten organiseren, laat de scholieren kennis maken met wat politiek echt is en wat er mogelijk is.”

Met zestien jaar kunnen stemmen

Het betrekken van jongeren bij de politiek door lessen Maatschappijleer is één van de oplossingen. Een andere oplossing is het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd van achttien naar zestien jaar. “Een goed plan”, zegt Bushoff. Bolle is het daar niet mee eens, waarmee hij voor dezelfde lijn kiest als Onnink. Die liet weten dat de grondwet nu ingericht is op achttien jaar. “Het autorijbewijs, in het huwelijk treden, een euthanasie-verzoek kunnen doen. De hele grondwet aanpassen voor een twee procent hogere opkomst lijkt mij een slecht plan”, aldus Onnink.

“Als je jong bent wil je niet bezig zijn met politiek”

Want hoe je het ook went of keert: de gemiddelde leeftijd in de Groningse gemeenteraad mag dan laag zijn, dat geldt niet voor de publieke tribune. “Daar zitten over het algemeen genomen weinig jongeren”, zegt Nieuwenhout. Bolle snapt dat wel. “Als je jong bent dan wil je niet bezig zijn met politiek. Dat ik voor dit prachtige vak heb gekozen wil niet zeggen dat iedere twintigjarige daar voor moet kiezen. Als jongere kun je tegenwoordig zoveel andere leuke dingen doen.” Nieuwenhout vult aan dat de raadsvergaderingen soms ook best wel een lange zit zijn. “En door al dat ingewikkelde taalgebruik is het ook niet echt toegankelijk voor jongeren. Dat zouden we wellicht ook wel aan kunnen passen.”

De documentaire ‘De Jeugd van Vertegenwoordigd’ is hier te bekijken: